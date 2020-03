Coronavirus, FIGC: Coverciano a disposizione per la Protezione Civile

TORINO – (ANSA) – ROMA, 26 MAR – Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, la Federcalcio ha deciso di mettere a disposizione della Protezione Civile fiorentina, e delle Autorità, il Centro tecnico federale di Coverciano. La decisione del presidente della Figc, Gabriele Gravina, è stata comunicata al Sindaco di Firenze Dario Nardella, che sta coordinando le attività sul territorio del capoluogo toscano. La Federcalcio, dopo aver già aperto le porte del Centro ad un presidio dei Vigili del Fuoco, ha offerto la disponibilità della “Casa delle Nazionali”, in particolare l’albergo e l’auditorium (ex palestra), per ospitare persone sottoposte a sorveglianza sanitaria e per allestire alcuni posti letto per i pazienti bisognosi di ricovero.

“Il mondo del calcio sta mostrando grande sensibilità e forte senso di responsabilità – le parole del presidente della Figc Gravina a Sky – siamo tutti scesi in campo contro l’emergenza, Federazione, Leghe, Club, calciatori e allenatori, raccogliendo fondi e amplificando i messaggi delle autorità governative. La salute è il bene primario che va tutelato, per questo la Figc apre agli italiani in difficoltà il Centro di Coverciano. Ora non si gioca a calcio, per tornare a farlo vinciamo insieme la partita più importante contro il Coronavirus. Il calcio è migliore di come lo vogliono far apparire” (ANSA).