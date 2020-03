Coronavirus, Dalbert: “Brasiliani, prendete sul serio il coronavirus…”

TORINO – Il terzino della Fiorentina, Dalbert, ha deciso di allertare tutti i cittadini brasiliani che stanno prendendo sottogamba il coronavirus con un video messaggio: “Sto registrando questo piccolo messaggio per dare l’allerta, tutti i brasiliani devono essere consapevoli del pericolo che stanno correndo, so che molti nel mio Paese che non stanno ancora prendendo in considerazione i rischi derivati dalla diffusione del Covid-19, ma questo virus è una cosa molto seria. La situazione qui in Italia è molto difficile, siamo confinati in casa, ci sono il divieto di uscire e di lasciare la propria città per tornare nel Paese d’origine e c’è un decreto che limita gli spostamenti delle persone. Inoltre si è fermato anche il campionato. Volevo farvi conoscere tutto questo perché l’Italia ha impiegato molto tempo per capire e prendere le precauzioni necessarie: è un Paese ben organizzato dal punto di vista sanitario, ma non riesce a supportare così tanti pazienti. Stanno morendo anche molte persone senza oltretutto ricevere neppure una sepoltura decente, le famiglie non sono in grado di seppellire i loro cari e stanno cremando i corpi. C’è davvero tanta disperazione. Di qui il mio appello a tutti i brasiliani: non dovete uscire se non strettamente necessario e dovete evitare ogni contatto fisico. So che non è facile ma va fatto anche perché il sistema sanitario in Brasile non è buono, per questo c’è il rischio che un eventuale contagio possa rivelarsi devastante per il popolo brasiliano”.

