Coppa Italia Serie C: la finale sarà Juventus U23-Ternana e si può giocare allo Stadium

TORINO – Dopo l’impresa della Juventus U23 contro la Feralpisalò, i bianconeri dovranno giocarsela in una doppia finale andata e ritorno contro la Ternana per aggiudicarsi la Coppa Italia di Serie C. La possibilità che una delle due sfide si possa giocare all’Allianz Stadium è concreta. La Vecchia Signora e la Lega Pro hanno trovato l’accordo, mancano da capire gli impegni della prima squadra in Champions League per non rischiare di far coincidere gli impegni.

