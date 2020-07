Continua il pressing su Zaniolo

TORINO – La Juventus continua il pressing sul centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, che vorrebbe vedere a Torino il prossimo anno.

Paratici sta cercando di intavolare con la Roma una trattativa per portare il giovane a Torino, con gli eventi degli ultimi giorni, la sigaretta e le tensioni con lo spogliatoio, che potrebbero giocare a favore dei bianconeri: la Roma non vuole lasciare partire il giocatore, ma dietro una grande offerta Zaniolo potrà vestire la maglia bianconera per cui tifava da giovane.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<