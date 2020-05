CONI, Malagò: “Presidenti tutti interessati da classifica”

TORINO – (ANSA) – ROMA, 22 MAG – “Penso che praticamente tutti i presidenti hanno un condizionamento da posizione in classifica.

Non mi sento di dire che ci sono i buoni e i cattivi. Penso che è nella natura umana che ci possano essere spinte in virtù del fatto che quando si è fermato tutto si stava in zona retrocessione o lottando per lo scudetto”. Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò intervenuto a Radio Incontro Olympia. Parlando della Lazio, Malagò non ha mancato di fare i complimenti al patron biancoceleste Claudio Lotito: “Oggi il Centro sportivo di Formello è un centro all’avanguardia e va dato atto a Claudio Lotito, perché fino a pochi anni fa non era così. I presupposti di una grande società partono da lì”. (ANSA).

