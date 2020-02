Commisso: “Sono disgustato, la Juventus non ha bisogno degli aiuti degli arbitri”

TORINO – Il presidente della Fiorentina ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN: “Risultato? Sono qui da 6 mesi e non ho mai criticato gli arbitri. Sono disgustato i rigori non ci stavano, gli arbitri non possono decidere le partite. I bianconeri con 350 milioni di stipendi non ha bisogno di questo. I ragazzi sono arrabbiati, dopo il secondo rigore la Fiorentina si è demoralizzata. Entusiasmo a Firenze? Non è giusto trattare i giocatori nostri così. Sono tre partite che quando i rigori ci stavano non sono andati al VAR, oggi ci sono andati e li hanno assegnati contro di noi.” Ma attenzione perché, sempre in queste ore, stanno circolando anche alcune clamorose indiscrezioni di mercato: Paratici non molla due grossi obiettivi, doppio colpo rinviato a giungo! >>>VAI ALLA NOTIZIA