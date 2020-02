Clemenza: “Sarri e Allegri due mondi opposti. Coronavirus? Basta informarsi per capire che è tutto esagerato…”

TORINO – Luca Clemenza, ex centrocampista della Juventus ora in forza al Pescara, ha parlato ai microfoni de Il Centro del suo passato bianconero e della Serie B: “Battiamo l’Ascoli, blindiamo la Serie B e poi vedremo. Sono arrivato qui in prestito, ma vorrei diventare di proprietà del Delfino e restare a lungo a Pescara. Juventus? Grosso mi ha insegnato tanto, Allegri e Sarri sono due mondi opposti. Coronavirus? Non ho paura, basta informarsi per capire che è tutto esagerato. Tra l’altro il primo contagiato fra i calciatori è un mio amico”.

