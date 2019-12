Chiellini corre verso il recupero. Ieri alla Continassa

TORINO – In casa Juve il rientro è previsto per lunedì, ma c’è chi ha troppa fretta di rientrare e ha anticipato la seduta a ieri: Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero è fermo ai box da Settembre per la rottura del crociato rimediata tra la prima e la seconda giornata di campionato. Il centrale è motivato a rientrare per fine Febbraio, tutto dipende dall’ultima fase di lavoro, ma sicuramente ci sarà per la parte finale della stagione, quella dello sprint finale in tutte le competizioni, dove avere forze nuove fa sempre comodo. Chiellini vuole esserci contro il Lione, almeno per la gara di ritorno in programma il 17 Marzo.