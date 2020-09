Chelsea: ufficiale l’acquisto di Kai Havertz

TORINO – Il Chelsea ha piazzato un altro colpo stellare in vista della prossima Premier League, che lo mette davanti insieme alle altre pretendenti.

È infatti ufficiale l’arrivo del fantasista tedesco del Bayer Leverkusen Kai Havertz: un affare complessivo da 100 milioni di euro, divisi in 80 più 20 legati al alcuni bonus. Queste le prime parole del giocatore: “​Sono molto felice e orgoglioso di essere qui, per me è un sogno che diventa realtà quello di giocare in una grande squadra come il Chelsea. Sì, sono molto felice di essere qui!”