TORINO – L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

Il dirigente ha parlato del futuro di alcuni giocatori dei neroverdi, con Locatelli nel mirino della Juventus per il suo nuovo centrocampo e con Boga sempre nel mirino delle big: “Locatelli e Boga all’Inter? Non c’è due senza tre! Se non ci saranno esigenze particolari, ci piacerebbe continuare con Boga e Locatelli”.