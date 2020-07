Carnevali: “Locatelli è ambito come Boga, ma è prematuro parlarne”

TORINO – L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport.

“Boga? Ce l’hanno chiesto, in Italia e fuori. Ho risposto che per la prossima stagione rimarrà al Sassuolo. Con De Laurentiis il rapporto è eccellente. Sono interessati ma non abbiamo mai parlato di soldi. Se ripartirà la telenovela Berardi? Spero di no, tanto non va via. Confido che prevalga come sempre il desiderio di restare assieme”.

“Locatelli per il momento non ce l’hanno chiesto, però è prematuro. Non mi faccio ingannare dal mese di luglio, adesso c’è solo da giocare. Locatelli è ambito: qualche società importante si è fatta avanti, come per Boga”.

