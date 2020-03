Capello: “Mercato? Ben venga una sessione allungata”

TORINO – L’ex allenatore Fabio Capello ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Allungare il mercato? Non vedo grossi problemi per i calciatori: molti di loro sono abituati a giocare partite senza avere, magari, l’assoluta certezza di rimanere in quella determinata squadra. Fa parte del gioco. Piuttosto, la mia preoccupazione è per i club: in queste condizioni, quanto potrebbero essere pesanti le perdite economiche? Mai quanto ora dobbiamo cercare di darci una mano: in primis nella vita di tutti i giorni, che resta ovviamente l’aspetto più importante, poi nel lavoro. E nel nostro mondo, quindi, ben venga una sessione di mercato allungata.”

