TORINO – Il giocatore del Napoli Josè Maria Callejon ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

Il calciatore ha parlato di Marurizio Sarri e del rapporto che l’attuale tecnico della Juventus aveva instaurato con il gruppo: “E’ stato importante per noi, ci ha fatti crescere nei suoi tre anni. Ora però non c’è più e pensiamo a far bene con mister Gattuso.”

