Cairo conferma: “Lavoriamo al futuro, non vendo il Toro”

TORINO – (ANSA) – “Non ho intenzione di vendere il Torino, non incontrerò nessuno”. Il presidente Urbano Cairo conferma quanto già detto nell’intervista all’ANSA alcuni giorni fa sulle ipotesi di cessione del club granata. “Ribadisco che la società non è in vendita”, dice l’editore a Sky Sport in merito alla richiesta di incontro di alcuni advisor torinesi per conto di una misteriosa cordata di imprenditori interessata al club.

“Stiamo lavorando per il futuro”, aggiunge il patron granata, chiamato nei prossimi giorni a scegliere l’allenatore e a rinforzare la rosa per riscattare la deludente stagione di quest’anno. (ANSA).

