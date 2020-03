Cafù: “Neymar oggi tecnicamente è il migliore del mondo”

TORINO – L’ex terzino della Nazionale Brasiliana e di Roma e Milan CAfù, ha parlato intervistato dai microfoni di Fox Sports.

“Neymar oggi tecnicamente è il migliore del mondo. Nessuno può batterlo, neanche Messi anche se sono un suo fan. Non lo supera in termini di qualità tecnica. È un riferimento, apre gli spazi per gli altri e segna gol straordinari ma manca qualcuno che copra e soprattutto qualcuno non riesce ad adattarsi a lui”.

