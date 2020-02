Buffon, autografo ad un tifoso cinese e poi ironizza: “Ma sei di Wuhan?”

TORINO – Nella serata di ieri la Juventus ha ottenuto un preziosissimo pareggio in casa del Milan, in quella che era la gara di andata della semifinale di Coppa Italia, grazie alla rete trovata in extremis sempre dal solito Cristiano Ronaldo. Nonostante il risultato favorevole però, l’entusiasmo dei sostenitori juventini non è alle stelle, vista la scarsa qualità del gioco espressa sai ragazzi di Sarri. Ci ha pensato però il portierone della Vecchia Signora Gigi Buffon a sollevare il morale, perche come si può notare attraverso un video che sta diventando virale sui social, al termine del match, il numero 77 avrebbe firmato un autografo ad un sostenitore cinese, ironizzando poi sul caso ‘Coronavirus’ che, sta destabilizzando l’intero continente: “Attento al Corona eh, occhio che ti guardo. Cosa sei di Wuhan?”. Il tutto accompagnato poi dalle risate in sottofondo sia dello stesso Buffon che del fan in questione.