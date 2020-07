Buffon: “9 luglio 2006. Siamo Campioni del Mondo. Ancora non ci credo”

TORINO – La Nazionale Italiana di calcio vinceva in questo giorno, 14 anni fa, la

Coppa del Mondo.

Gli azzurri hanno conquistato la vetta mondiale del calcio grazie ad un grande torneo, che il portiere della Juventus e all’epoca della Nazionale Gianluigi Buffon, ha voluto ricordare con un post sul suo profilo Instagram.

“ Ancora non ci credo. Guardo la Coppa e le emozioni di questo mese mi lasciano senza fiato. Siamo campioni del mondo.

La partita perfetta contro la Germania in casa loro, il nostro cuore contro la Francia. I momenti di difficoltà, le notti insonni, un mese intero a sognare questo istante.

Ho la Coppa in mano, non so cosa fare. La bacio. La voglio stringere a me. È tutta nostra. Davvero. Ancora non ci credo.

Siamo campioni del mondo. Ci sono momenti, attimi ed emozioni che non potrai mai raccontare e che restano incisi dentro di te per sempre come una seconda pelle.

9 luglio 2006: siamo campioni del mondo.

Ancora non ci credo.”