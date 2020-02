TORINO – Domenica alle 15 la Juventus ospiterà tra le mura amiche dell’Allianz Stadium il Brescia.

Quello che poteva essere l’osservato speciale della partita, Sandro Tonali, che la Juventus segue già dalla scorsa estate, potrebbe non scendere in campo per problemi fisici, così come Rómulo. Assente anche Torregrossa con le Rondinelle che avranno alcuni problemi di formazione.

