TORINO – Buone notizie in casa Juventus a poche ore dalla partita controlli Barcellona di questa sera, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

Il difensore bianconero Leonardo Bonucci dovrebbe essere regolarmente in campo questa mattina, dopo che l’infortunio subito contro il Verona aveva fatto temere il peggio: il numero 19 stringerà i denti e scenderà in campo, in un reparto già decimato dagli infortuni di Chiellini e de Ligt.