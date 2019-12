Bonucci: “Noi poco pericolosi, ci deve far riflettere. Ci tenevamo a vincere”

TORINO – Ieri sera a Riyad è stata la Lazio a portare a casa vittoria e Supercoppa grazie ad un 3-1 firmato Alberto, Lulic e Cataldi, con il momentaneo pareggio di Dybala. Una partita molto complicata per i bianconeri che hanno subito gli attacchi avversari e la loro organizzazione. Nel post partita Bonucci si è fermato ai microfoni di JTV: “C’è molto rammarico perché ci tenevamo a portare la Coppa a casa. La Lazio ha disputato un’ottima partita, abbiamo sofferto la loro aggressività. La sensazione è che eravamo troppo lunghi, perdendo le seconde palle. Nel primo tempo abbiamo raggiunto il pareggio, nella ripresa eravamo messi meglio in campo ma non siamo mai stati pericolosi, questo ci deve far riflettere. Il gol di Lulic ci ha spezzato le gambe, sapevamo che avremmo sofferto i loro quinti e gli inserimenti delle mezze ali. Adesso cerchiamo di recuperare le energie e iniziamo al meglio perché a Gennaio abbiamo subito due gare importanti”.