Juve, Bonucci dopo il Verona: “Fino alla fine”

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera per 2-1 contro l'Hellas Verona nella partita disputata al Bentegodi. Un momento difficile per i bianconeri, alla seconda sconfitta in altrettante trasferte consecutive. Il difensore bianconero Leonardo Bonucci ha pubblicato dopo la partita un post su Instagram, scrivendo solamente "Fino alla fine", con il compagno di squadra Cuadrado che nel suo post ha scritto: "Dobbiamo resatare più uniti che mai, insieme siamo più forti."