Bergomi: “Tagli agli stipendi dei calciatori? Sarebbero tutti d’accordo”

TORINO – L’ex giocatore Giuseppe Bergomi ha parlato intervistato dai microfoni di TMW Radio.

“Coronavirus? Le parole di Dybala non le ho sentite. Paolo Maldini mi ha detto che sentiva qualcosa di estraneo nel suo corpo in questi giorni. C’è poco da scherzare in questo momento. Se si dovesse proporre un taglio di stipendi in Serie A, sono convinto che ci sarebbe un’adesione del 100% dei calciatori. Lo hanno dimostrato nei gesti che hanno fatto in questi giorni”.

