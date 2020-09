Berbatov: “Se Guardiola non vince addio al City. Attenzione al Chelsea”

TORINO – L’ex giocatore del Manchester United Dimitar Berbatov ha parlato intervistato dai microfoni di Betfair della Premier League che sta pre prendere il via.

“Sarà un anno impegnativo per Guardiola al City. Secondo me, se non vince la Champions o la Premier, sarà la fine della sua permanenza al club. Al contrario, se dovesse vincere almeno uno dei due trofei potrebbe rimanere ancora a lungo.”

“Mourinho quest’anno non ha scuse. Ricomincia dall’inizio alla pari con tutti. Spero che il club faccia qualche acquisto prima della fine del mercato. Liverpool e Manchester City saranno le squadre da battere in questa stagione ma attenzione anche al Chelsea che sarà una sorpresa. Bisognerà fare attenzione ai blues.”