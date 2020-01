Bentancur: “Il mio modello è Khedira, mi ispiro a lui. Contento per la fiducia del mister”

TORINO – Il calciatore della Juventus Rodrigo Bentancur ha parlato del suo momento e dei suoi modelli.

“Non so se sono insostituibile, ogni giocatore che c’è alla Juve vuol dare il massimo per i compagni, se mi tocca giocare sono contento e se gioca un mio compagno lo sono ugualmente perché significa solo che sta meglio di me.”

“ Io sono contentissimo di come sta andando, il mister ha fiducia in me, i miei compagni anche. Sarri mi dice di fare quello che so fare, ho iniziato a lavorare un pò di più su questi inserimenti che non sono ancora nelle mie corde ma nel primo tempo con la Roma credo di averli fatti bene, è arrivato anche il gol e sono contento. Il mio modello deve essere Sami Khedira, credo sia il migliore in questa situazione di gioco, è sempre lì con 7-8 gol a stagione e il mister dice di guardare lui. Ho la fortuna di averlo come compagno, in queste settimane in cui non potevo giocare ho lavorato e studiato. Inter o Lazio per lo scudetto? Per noi è lo stesso dobbiamo vincere sempre.”