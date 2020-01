Bentancur: “Grande gioia per il mio primo gol all’Allianz”

TORINO – Ieri sera la Juve ha passato il turno di Coppa Italia, battendo la Roma di Fonseca per 3-1 e accedendo così alle semifinali, dove affronterà la vincente tra Milan e Torino. Le reti sono arrivate tutte nel primo tempo, griffate da Cristiano Ronaldo, Bonucci e Bentancur. Proprio quest’ultimo ha manifestato tutta la sua gioia per la prima rete all’Allianz Stadium e lo ha fatto scegliendo la via dei social, dove attraverso il suo account Instagram, ha postato delle foto del match, con la seguente citazione: “Siamo in semifinale. Grande gioia per il mio primo gol all’Allianz”.