Benitez: “Pirlo? Alla Juve serve tranquillità e zero polemiche”

TORINO – L’allenatore Rafa Benitez ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport ai quali ha parlato di Filippo Inzaghi ed Andrea Pirlo.

“Ricordo ancora la prima volta che ho sentito parlare di Pirlo. Ero a Coverciano, un fisiologo mi parlò di un sedicenne del Brescia. Aveva ragione. Lavorando in Cina, non riesco a seguire tantissimo ma vedo che Pirlo ha il problema di dover gestire il cambio generazionale della Juve e allo stesso tempo vincere. Dipende da quanto tempo gli danno. Alla Juve per me serve tranquillità, 15-20 partite senza polemiche interne e sui social. Se le avrà, crescerà. Pirlo vuole giocare la palla, proverà a seguire quella strada. Per Inzaghi aspettiamo, vediamo se riuscirà a mostrare il suo calcio. Ronaldo? Ronaldo è un professionista, un campione, è molto competitivo.”