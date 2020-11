Benevento e gli altri che non hanno mai visto Ronaldo

TORINO – La Juventus scenderà in campo alle 18 contro il Benevento per continuare la sua striscia di vittorie, ma lo farà senza Cristiano Ronaldo, rimasto a Torino a riposo.

Il calciatore, d’accordo con Andrea Pirlo, godrà di un turno di riposo, e non è partito con la squadra per Benevento. Con l’assenza dalla partita di questa sera, lo stadio del Benevento diventa, insieme ad altri tre, l’unico a non aver ancora visto Cristiano Ronaldo scendere in campo negli ultimi tre anni. Con il Vigorito anche lo stadio del Brescia, quello del Lecce e quello del Crotone.