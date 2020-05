Bayern Monaco, Rummenigge: “Non abbiamo esercitato il riscatto di Coutinho”

TORINO – Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Der Spiegel circa il riscatto di Coutinho: “L’opzione che avevamo per acquistare Philippe Coutinho dal Barcellona è scaduta. Noi non abbiamo esercitato il nostro diritto di riscatto e ora dobbiamo completare la programmazione della rosa per la prossima stagione, vedremo se il giocatore è in possesso di un documento da esercitare con noi oppure no. In ogni caso pagare i 120 milioni di euro pattuiti per il suo cartellino non è mai stata una possibilità concreta per noi del Bayern”.

