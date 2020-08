Bartomeu: “Arthur? Sono offerte che non possiamo rifiutare”

TORINO – Il presidente del Barcellona Josep Bartomeu ha parlato intervistato dai microfoni di BeIN Sports.

“Il Barça ha ricevuto una buona offerta per Arthur; Arthur aveva una buona offerta dalla Juventus. Un’offerta che il Barça non poteva raggiungere. L’offerta per il giocatore e per il Barça è stata buona. Sono offerte che il Barça non può rifiutare. Ed è stato bello per noi prendere Pjanic, un giocatore che il Barça anni fa stava inseguendo. Che Pjanic arrivi è una notizia positiva. La questione legata ad Arthur? Non è risolta. È un problema interno, di club, che viene affrontato con discrezione. Ma ho già detto che il fatto che Arthur non sia tornato dalle vacanze non ci è piaciuto affatto e pensiamo che non sia buono per i suoi compagni di squadra perché la squadra ne aveva bisogno. Non è giustificabile ed è per questo che è stato aperto un dossier.”

