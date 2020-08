Barcellona: Pjanic positivo, era in vacanza in Italia

TORINO – (ANSA) – Il Barcellona conta un altro positivo al Covid ed è Miralem Pjanic. L’ex giocatore della Juve era in vacanza in Italia e, fa sapere il club blaugrana, aveva qualche piccolo fastidio: sottoposto al test che ha confermato che il neo acquisto dei catalani ha contratto il virus. Pjanic sta comunque bene ed è isolato in casa dove dovrà trascorrere le prossime due settimane: salterà così i primi allenamenti del nuovo Barca di Koeman che cominceranno il 31 agosto. Dopo la quarantena, Pjanic si unirà al resto dei compagni. Il 30enne bosniaco si è trasferito al Barcellona dopo quattro anni in bianconero. “Fortunatamente sto bene e sono asintomatico – ha scritto sui social il giocatore – Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare nulla per scontato, neanche le cose che consideriamo più abitudinarie. La vita che stiamo vivendo ora ce lo sta insegnando. Rispettiamo le regole e facciamo attenzione senza farci prendere dal panico. (ANSA).

