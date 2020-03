Aulas: “La UEFA ha confermato che giocheremo a porte chiuse”

TORINO – Il presidente del Lione Aulas, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de L’Equipe, dove ha parlato del match di martedì prossimo tra la Juventus e il club francese.

“La Juve ci ha confermato che noi martedì sera giocheremo a porte chiuse a Torino. Questo è stato confermato dalla UEFA. Il Primo Ministro italiano ha affermato che non si dovrebbero giocare partite, poi ha detto che il decreto riguardava le partite nazionali e non internazionali. Ciò che ci preoccupa sono queste disposizioni con variabili. E per le partite internazionali, stranamente, non si proteggono le squadre in trasferta…”