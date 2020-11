Arthur in gol con il Brasile: “Ho tanto da imparare da Pirlo. Felice di essere tornato in Nazionale, merito della Juve”

TORINO – La Juventus continua ad osservare le prestazioni dei suoi giocatori con le rispettive nazionali, in attesa che giovedì rientrino tutti quanti alla Continassa agli ordini di Andrea Pirlo.

Una nota positiva per il tecnico bresciano è arrivata da oltreoceano, dove il centrocampista bianconero Arthur è andato in rete nel 2-0 inflitto dai verdeoro all’Uruguay nella gara di qualificazione ai Mondiali del 2022. Una partita giocata molto bene dal centrale, che ha poi dichiarato: “Giocare con la maglia del Brasile è sempre una sensazione speciale. Tite tratta tutti con affetto e ha un bel rapporto con i suoi giocatori. Stavo attraversando un momento difficile dove ero poco coinvolto alla Juventus. Ero triste per non essere stato convocato l’ultima volta, vuoi sempre fare parte della tua nazionale. Anche perchè la concorrenza è serrata. Poi ho fatto un grande lavoro alla Juventus ed è stato bellissimo tornare in nazionale. Pirlo? E’ un grande tecnico, ha grande esperienza di calcio, conosce le sensazioni e le emozioni dei giocatori dentro il campo e sta facendo un grande lavoro. Ho tanto da imparare da lui.”