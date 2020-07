TORINO- Il nuovo acquisto della Juventus, Arthur ha rotto definitivamente con il Barcellona dopo la conclusione del campionato spagnolo. Il giocatore è volato in Brasile e non vuole essere a disposizione di Setien per la Champions League. Da contratto la sua esperienza con la Juventus comincerà il primo settembre, ma il giocatore arriverà a Torino alla fine di agosto.

