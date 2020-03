TORINO – La Juventus ha messo gli occhi sul centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, ma non sembra essere l’unica.

Anche il Napoli infatti sembra essere interessata al giovane della Viola, e sarebbe pronta un’offerta di 40 milioni per portarlo al San Paolo. La Juventus osserva l’evolversi della situazione, e in estate potrebbe fare un’offerta per portare il giocatore a Torino.

