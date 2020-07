Ancelotti su Kean: “Ha ancora bisogno di tempo. La prossima stagione sarà decisiva”

TORINO – L’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del quotidiano britannico Daily Star, dove ha parlato anche dell’ex bianconero Kean.

“Ho parlato con lui così come con gli altri giocatori, circa l’importanza dei comportamenti dentro e fuori dal campo. Kean per prima cosa è arrivato in un nuovo paese. Secondo, dobbiamo considerare che è molto giovane e magari ha bisogno di più tempo per adattarsi. Terzo, per molti è stato difficile attraversare questo periodo visto che erano soli a casa, sono cose che dobbiamo tenere in considerazione. La prossima stagione sono certo che sarà migliore per lui”.