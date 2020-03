Altobelli: “Lo Scudetto deve essere assegnato”

TORINO – L’ex giocatore Spillo Altobelli ha parlato intervistato dai microfoni die Il Corriere dello Sport.

“ La cosa peggiore sarebbe quella di non assegnare il titolo, voglio dire: le squadre hanno giocato e tanti sforzi sono stat fatti. Io mi auguro – in un modo o nell’altro – che lo scudetto alla fine vada a qualcuno. Oggi siamo in tanti a chiederci: ma finirà? E quando riprenderà? Sono domande che oggi non hanno risposte. Con questa classifica credo che play-off e play-out siano una buona soluzione.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<