Allegri, serie A più lontana: nel futuro c’è la Premier

TORINO- Dopo il divorzio maturato con la Juventus in estate, Massimiliano Allegri è ancora in cerca di una nuova panchina per ripartire. Il tecnico livornese, accostato ad un clamoroso ritorno al Milan nelle ultime ore, avrebbe però allontanato l’ipotesi serie A a dispetto della Premier League. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, l’ex allenatore bianconero avrebbe raggiunto l’accordo con un top club inglese, che lo annuncerà ufficialmente nei prossimi mesi.

