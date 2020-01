TORINO – Domenica sera il Napoli sfiderà la Juventus tra le mure del San Paolo, ma dovrà rinunciare ad una delle sue pedine fondamentali.

Il centrocampista partenopeo Allan infatti è volato in Brasile per stare vicino alla moglie: la coniuge del giocatore ha infatti dato alla luce il terzo figlio per la coppia, con Allan che è volato in patria per starle vicino, e probabilmente non rientrerà per la sfida di domenica.