Alex Sandro torna in gruppo

TORINO – Maurizio Sarri comincia a ritrovare alcuni dei giocatori infortunati.

Uno di questi è il terzino brasiliano Alex Sandro che aveva subito una lesione al legamento collaterale del ginocchio nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. L’infortunio lo ha tenuto fuori dai giochi per tutte le partite di Serie A dopo la ripresa, ma oggi è tornato in gruppo e potrebbe giocare qualche minuto della sfida di San Siro contro il Milan in programma domani sera.

