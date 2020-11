Alex Sandro pronto per tornare in campo

TORINO – La pausa per le Nazionali ha regalato alla Juventus il tempo per recuperare alcuni giocatori che da inizio anno erano fuori per infortunio, e che adesso sono a disposizione di Andrea Pirlo.

Uno di questi è il terzino brasiliano Alex Sandro, fuori per un problema alla coscia che ora sembra rientrato: il brasiliano si allenerà questi giorni alla Continassa con Andrea Pirlo e con il resto della squadra non partita per le Nazionali, e punta al rientro già nella partita con il Cagliari in programma la prossima domenica.