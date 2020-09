Agnelli: “Ringrazio chi ha reso possibile la ripresa dei campionati”

TORINO – Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato nel corso dell’Assemblea generale dell’ECA, organismo di cui è presidente.

“Cari amici, cari membri dell’ECA, benvenuti alla nostra assemblea virtuale dove parleremo di ciò che affronteremo nei mesi a seguire. Credo che se guardiamo a quello che abbiamo affrontato nei mesi scorsi, alle vite che abbiamo perso nella pandemia, riusciamo a capire l’entità di quello che è successo. Per questo voglio ringraziare chi ha reso possibile la ripresa dei campionati, la UEFA, il suo presidente e tutte le persone sul campo che hanno permesso la conclusione della stagione.”

“Il rinvio dell’Europeo è stata una decisione molto coraggiosa e per questo ringrazio Ceferin e la UEFA. Inoltre voglio ringraziare la FIFA per averci aiutati con i calendari. Voglio complimentarmi virtualmente con il Bayern Monaco per la vittoria della Champions League, con il Siviglia per l’Europa League, il Lione Femminile per la Champions Femminile e infine il Real Madrid per la Youth League, che rappresenta il futuro.”