Ag.Rugani: “La Juve non ha mai avuto dubbi sul suo valore”

TORINO – Il procuratore di Rugani, Davide Torchia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia La Rete’, dove ha parlato anche del futuro del difensore bianconero.

“Rugani si è inserito bene, sono contento per lui e per la Juventus che non ha mai avuto dubbi sul valore del giocatore. In questi anni Rugani ha giocato tante partite nonostante la grandissima concorrenza. Se ci fosse stata una buona opportunità di mercato interessante per il club e per il ragazzo si sarebbe vagliata”.