Accordo con il Genoa per Pjaca

TORINO – La Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata e su quello in uscita per regalare una rosa all’altezza ad Andrea Pirlo.

L’ultimo nome dei bianconeri che sarebbe pronto a partire è quello di Marko Pjaca: il croato ha ben figurato in questo scorcio iniziale di stagione, e la Juventus ha raggiunto un accordo con il Genoa per il suo prestito. La palla passa ora a Pjaca che dovrà decidere se accettare la corte dei rossoblu o se rimanere in bianconero a giocarsi le sue carte.