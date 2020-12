A gennaio possibile prestito per Portanova

TORINO – La Juventus di questo inizio stagione ha scoperto molti giovani, utilizzati da Andrea Pirlo nelle partite della prima squadra con continuità.

Uno di questi è il centrocampista Manolo Portanova, che tanto piace a Pirlo che vorrebbe dargli più continuità: il giocatore è ormai ad un livello troppo superiore alluder 23, e per questo la Juventus sta studiando un prestito per gennaio in modo da potergli consentire di giocare con maggiore continuità e continuare il suo processo di maturazione.

