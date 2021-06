Euro2020: Turchia-Italia 0-3, grande esordio degli Azzurri

La squadra di Mancini ha vinto la prima partita del girone

Parte nella maniera migliore l'avventura dell'Italia a Euro2020. Gli Azzurri di Mancini hanno vinto la prima partita del girone, battendo allo Stadio Olimpico di Roma la Turchia per 0-3. Gli uomini di Mancini sono andati in vantaggio grazie all'autogol di Demiral, propiziato dal cross di Berardi, al quale hanno fatto seguito il gol di Ciro Immobile e quello di Lorenzo Insigne.

La prima gara di Euro2020 è stata preceduta da una cerimonia inaugurale che ha visto protagonista assoluto Andrea Bocelli, che ha incantato lo Stadio Olimpico con "Nessun dorma". La partita è poi iniziata, con gli Azzurri che non sono stati capaci di sfruttare le grandi occasioni create nella prima frazione, che si è chiusa sullo 0-0. Nella ripresa la pressione degli uomini di Mancini da i suoi frutti, con Berardi che propizia l'autogol di Demiral, in anticipo su Immobile, e porta in vantaggio l'Italia. Da lì la squadra sembra sciogliersi, e cullata dai presenti allo Stadio Olimpico raddoppia al ventunesimo minuto con Immobile: tiro cross rimpallato di Spinazzola, e tap in dell'attaccante della Lazio che porta il risultato sullo 0-2. Al 79' c'è spazio per il terzo gol di Insigne, che confeziona lo 0-3 con cui gli uomini di Roberto Mancini iniziano il loro cammino verso gli ottavi di finale.