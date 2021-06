Deschamps: “Rabiot ormai è un giocatore completo. Italia? Mi piace molto Chiesa”

Le dichiarazioni del ct francese

"Italia? Mi piace Chiesa, che ha fatto una bella stagione con la Juve, lo stesso vale per Barella dell’Inter. Poi ci sono Immobile e Verratti che sono sempre elementi preziosi. Mancini ha tanti giocatori che hanno il potenziale di fare bene, ma dovranno confermarsi anche a livello europeo. Mbappè? Lui appartiene già alla categoria di Messi e Ronaldo. Ed è più giovane: potrà esprimersi a questi livelli anche in futuro. Rabiot? Le qualità tecniche le ha sempre avute, ma alla Juventus è migliorato molto in fase difensiva. E il fatto di vivere quotidianamente la mentalità dei bianconeri, con l’esigenza di vincere tutte le partite, è stato molto importante per la sua crescita. Oggi è un giocatore completo. Conte? L’ho conosciuto alla Juve, ma oggi il nostro mestiere è molto diverso. Oggi nessuno può togliere ad Antonio quello che sta facendo, è un vincente. Se un club lo prende lo fa per vincere titoli. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e parlano per lui, il resto non conta".