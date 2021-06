Criscito: “Magari l’Italia non ha grandissime individualità, ma ha un gruppo e penso possa fare bene”

Il difensore ha parlato

Mimmo Criscito , difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla Nazionale: "Il gruppo è fondamentale, magari l’ Italia non ha grandissime individualità, ma ha un gruppo e penso possa fare bene. Mancini? Io il mister l’ho avuto anche in Russia (allo Zenit San Pietroburgo, ndr) e devo dire che ti lascia davvero sereno. La nazionale ha bisogno di questo, lui ha saputo dare serenità: i ragazzi giocano bene, si divertono e speriamo che possano portare questo Europeo a casa. Se l'Italia può arrivare in finale? Io penso di sì, i ragazzi giocano davvero divertendosi e questo è molto importante per arrivare alla fine. È piena di scugnizzi questa nazionale, soprattutto con Lorenzo Insigne sono in contatto, è un ragazzo che se lo merita. Ha attraverso momenti difficili ma ha avuto la capacità di affrontarli da vero leader, da capitano".

A proposito di Juve, ha parlato Alvaro Morata ai microfoni di As: "Vaccini? Con gli atleti olimpici non ci sono stati tutti questi problemi, sembra che nel calcio ci siano sempre sospetti. Europeo? In Spagna ci sono due parti: una che appoggia e una no, è semplice. Non voglio fare polemica, credo però che si dovrebbe parlare con più rispetto. È un peccato che nel nostro lavoro dobbiamo mangiare tutta questa me***. La gente è riuscita a criticare anche Fernando Torres, pensa il livello intellettuale di queste persone. Busquets? Non è stato bello vederlo andare via, questa situazione di incertezza non è piacevole, noi facciamo molta attenzione anche durante i giorni liberi. Il mio futuro dopo l'Europeo? Mi hanno chiamato questa settimana dalla Juve e ho già parlato con il direttore sportivo. Finché le cose non sono ufficiali, non posso dire niente. Con o senza Allegri lo scenario è rimasto uguale. È stato un anno particolare perché negli ultimi dieci anni non eravamo abituati ad avere una stagione così, speriamo che la prossima sia migliore. Ci sono mancati tanto i tifosi, lo stadio della Juve quando è vuoto si sente".