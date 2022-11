Calciomercato Juventus – Ultim’ora Sky: “Spuntano due nomi nuovi”

Mentre in Qatar sta andando in scena un Mondiale che vede impegnati ben 11 calciatori bianconeri, in casa Juventus si lavora alacremente in vista del mercato di gennaio. La finestra invernale sarà fondamentale per aiutare Allegri ad alimentare le speranze di rimonta in campionato e per provare a vincere l'Europa League, che non è la Champions, ma è pur sempre un trofeo europeo. Lo scorso anno la Vecchia Signora stupì tutti andando a comprare Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, spendendo oltre 70 milioni di euro. Quest'anno magari non verrà stanziata la stessa somma, ma degli interventi rilevanti sono stati messi in programma. La conferma arriva direttamente da Sky Sport, che non solo fa il punto sui nomi già noti, ne aggiunge anche un paio totalmente nuovi<<<