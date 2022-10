Calciomercato Juventus – Il Barcellona fa una richiesta folle di scambio

Dopo lo scambio del 2020 che vide coinvolti Arthur e Pjanic, si sta parlando in queste ore di un possibile nuovo affare fra Barcellona e Juventus. Vi abbiamo raccontato di come Cherubini stia seguendo da vicino le vicende di Ferran Torres, che con il ritorno di Messi al Camp Nou potrebbe decidere di lasciare la Catalogna. Ma il nome di cui si discute è un altro. Fonti spagnole hanno parlato di una proposta di Xavi pronta per la Vecchia Signora<<<