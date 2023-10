Calciomercato Juventus | Ritorno vicinissimo: “Può firmare a gennaio”

Un ritorno alla Juventus sarebbe adesso molto vicino: ecco chi potrebbe firmare a gennaio con i bianconeri

La Juventus lavora da settimane sul calciomercato di gennaio. In estate Giuntoli ha potuto poco o niente e per questa ragione, già il mercato invernale, rischia di essere particolarmente interessante per quel che riguarda le possibili mosse in entrata. Sulle uscite s'è lavorato parecchi ma ci pare evidente che qualcosa di molto interessante potrebbe avvenire da qui a poco. Tanto che una voce che circolava da qualche giorno, adesso sembra diventare sempre più qualcosa di concreto.

Il mercato della Juventus tra prestiti e colpi — Il riferimento va a Bernardeschi. Il calciatore attualmente in MLS sarebbe adesso molto vicino al ritorno alla Juventus. Ricorderete, ve ne avevamo parlato qualche giorno fa. Ma le indiscrezioni che abbiamo raccolto con la nostra squadra mercato sembrano non lasciare troppo spazio alle interpretazioni. L'idea sarebbe quella di un prestito gratuito da gennaio fino a maggio. Cosa che al Toronto, a quanto pare, non dispiacerebbe. Nel senso: non farebbero problemi a dire di sì alla Juventus. A cui è stato accostato anche un altro (clamoroso) ritorno.

Se Bernardeschi alla fine potrebbe davvero tornare alla Juventus, lo stesso non sembra potersi dire per quel che riguarda Spinazzola. Il calciatore è stao nuovamente accostato ai bianconeri ma stando a quanto risulta alla redazione di Juvenews.eu le possibilità sono bassissime. Il romanista, dovrebbe alla fine finire in Arabia Saudita. Detto questo, sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti. Nella mente di Giuntoli - oltre al colpetto Bernardeschi - ci sarebbe qualcos'altro di particolarmente grosso <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.